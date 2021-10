Kočičí týden v Café In The Ghetto. Pomoc útulkům spojí s gastronomií i uměním

V říjnu se to hemží významnými zvířecími svátky. Na začátku měsíce se slavil Světový den hospodářských zvířat (2. 10.) a Mezinárodní den zvířat (4. 10.), v jeho závěru slavíme Mezinárodní den domácích mazlíčků (25. 10.) a celý říjen je Mezinárodním měsícem černé kočky. Proto spojily své síly společnost Tripitaka, kavárna Café In The Ghetto, Charitativní kočičí spolek Kryšpín a Kateřina Dubovcová a společně zvou na Kočičí týden v Café In The Ghetto s výstavou, speciálním menu, dobročičinným čajem a dalšími kratochvílemi. Děkujeme dámám ze spolku za pozvánku.

Mezinárodní den domácích mazlíčků připadá na 25. října. Ilustrační snímek. | Foto: Deník/Karolína Velšová