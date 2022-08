K 7. červenci pečovalo 11 útulků o 935 opuštěných koček. Charitativní kočičí spolek Kryšpín pořádá v Brně 13. srpna dobročinný bazárek, doplněný fotovýstavou a přednáškou na kočičí téma. Mezinárodní den koček se slaví po celém světě 8. srpna. „V Brně tento světový svátek již druhý rok slavíme charitativním bazárkem, který pomáhá opuštěným kočkám v útulcích. Letos to vyšlo na sobotu 13. srpna," popisuje pořadatelka Lenka Němcová. Bazárek, na kterém je možné zakoupit věci lidské i kočičí za sympatické ceny, je doplněn výstavou fotografií koček z útulků a přednáškou Alžběty Blaškové, které za dobu působení jejího Útulku Tibet prošla rukama více než tisícovka koček. Akce se koná od deseti hodin do šesti odpoledne ve foyer brněnské kavárny JAGA v Bílém domě za Červeným kostelem na Žerotínově náměstí.

Málokdo ví, že v Jihomoravském kraji neexistuje žádný obecní kočičí útulek, pouze ty soukromé. (Podobné je to v celé ČR.) Nebýt jich, ocitly by se tisíce koček bez pomoci, protože obce kočičí útulky téměř nezřizují. "Je to zarážející, protože opuštěných koček je samozřejmě mnohonásobně víc než psů. Oficiální kapacita registrovaných jihomoravských útulků je 1.342 koček. Většinu míst, konkrétně 1.151, nabízí útulky soukromé a Kryšpín podporuje většinu z nich," vysvětluje Němcová z Charitativního kočičího spolku Kryšpín, který pomáhá shánět finance na provoz těchto útulků.

Pokud tedy máte kočky nebo bazárky nebo obojí rádi, určitě na akci přijďte. V sortimentu nebudou chybět věci z druhé ruky, ani krásné nové rukodělné výrobky, které do prodeje darovali hodní lidé. Spojíte příjemné s užitečným a užijete si hezkou sobotu, doplněnou třeba i návštěvou festivalu Maraton hudby Brno či městské slavnosti Den Brna, což jsou akce konané v centru města tentýž den a vstup na ně je stejně jako na Den koček s Kryšpínem zdarma.

Charitativní kočičí spolek Kryšpín vznikl v Brně v době covidové 21. den 21. roku 21. století, aby udělal svět o chlup lepším. O kočičí chlup! Finančně podporuje devět ověřených soukromých útulků převážně z jižní Moravy, založil pro ně veřejnou sbírku s transparentním účtem číslo 2501927911/2010, pořádá charitativní aukce a benefiční akce, provozuje e-shop a shání 834 pravidelných dárců stokoruny měsíčně, kteří by společnými silami dali dohromady milión ročně. V této chvíli jich má 161.

Útulky, které spolek podporuje, pečovaly k 7. červenci 2022 o 795 koček. A které to jsou? Jihomoravské Opuštěné kočičí tlapky, Kočky u Katky, LuckyCats, Kočičí depozitum Flíček, Útulek Tibet, Jiřina Skoumalová azyl a Depozitum Jana – Šance mít domov, Kočičí azyl Znojemsko a na severu Moravy Azyl Gaia Hanušovice. Na bazárku budou mít zastoupení i Uvrněné kočičí lásky a Brněnský Max, takže celkový počet koček v útulcích, které nákupem na bazárku podpoříte, je 932.

„Moc děkujeme všem, kteří nám finančně pomáhají, i těm, kteří si adoptují kočku z útulku. Výhodou adopce je nejen to, že kočky od nás jsou naočkované, odčervené a kastrované, ale taky umíme vybrat parťáka na míru, hlavně povahou,“ vzkazuje za provozovatelky kočičích útulků Alžběta Blašková, která provozuje svůj útulek už 14 let a na akci Den koček S Kryšpínem bude mít přednášku.

Lenka Němcová