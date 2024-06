V úterý 25. června 2024 se na hřišti ZŠ Pavlovská v Kohoutovicích konaly již 11. Brněnské sportovní hry seniorů. Letošní ročník byl výjimečný tím, že poprvé brněnské kolo spolupořádala městská část Brno-Kohoutovice. „Počasí dnes vyšlo, senioři jsou natěšení, věříme, že zabodují naši senioři a vítěz postupuje do krajského kola. Těšíme se, že to bude pěkná záležitost,“ řekl s úsměvem kohoutovický místostarosta Michal Velička, který sportovní hry zahájil.

Brněnské sportovní hry seniorů 2024. | Foto: poskytla Lucie Vošmerová

Do sportovního klání se zapojilo celkem šest týmů z Brna a okolí: Městská organizace Brno, Brno-Kohoutovice, Brno-Slatina, Brno-Tuřany, Brno-Ivanovice a Brno-Bystrc. Senioři se utkali v pěti disciplínách: hod kroužky na kužele, střelba hokejkou na branku, šipky, ruské kuželky a bollo ball.

Bollo ball je zábavná a nenáročná hra, která si v posledních letech získává srdce lidí všech věkových kategorií. Hráči se střídají v házení bolasa, což jsou dva míčky spojené provázkem, na kovový rám se třemi příčkami. Cílem je hodit tak, aby se bolasa zachytila na jedné z příček. Bollo ball rozvíjí koordinaci a zručnost.

Po napínavém boji nakonec zvítězil tým Kohoutovic, na druhém místě skončily Tuřany a na třetím Bystrc. Vítězové z Kohoutovic spolu s dalšími týmy tak postupují do krajského kola.

I když se jednalo o soutěžní klání, nechyběla ani přátelská atmosféra a vzájemné povzbuzování. „Já na začátku říkal, že vyhrává každý, kdo si to dnes užije a nasaje tu energii. Jsem rád, že vyhrály Kohoutovice, ale vlastně jsme vyhráli všichni. Na všech tvářích byla vidět radost a zápal do soutěžení, a to je při těchto hrách to nejdůležitější - užít si to,“ dodal starosta Kohoutovic Jakub Hruška.

Brněnské sportovní hry seniorů tak opět ukázaly, že sport nezná věkové hranice, a že i v pokročilém věku se můžeme aktivně hýbat a bavit se s přáteli.