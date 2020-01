Přenos finálového galavečera Miss Global trval dlouhých šest hodin a vzhledem k událostem na jeho konci bylo vyhlášení výsledků mimo kamery. Zakončení bylo vysloveně dramatické.

Před vyhlášením výsledků vystoupil na podium jeden z hlavních sponzorů soutěže a finalistky soutěže obvinil z manipulace s výsledky, jelikož nepostoupila jeho favoritka z Mexika.

Proti tomu se výrazně ohradila Miss Kolumbie a následně ji podpořily i ostatní dívky. V tu chvíli došlo k zastavení celého přenosu i soutěže.

Dívky se odebraly do zákulisí a po pauze na poradu vedení Miss Global byly vyhlášeny vítězky. „Po všem, co se událo jsem nečekala, že vůbec bude vyhlášení a tím méně, že se umístím. Doteď tomu nemůžu uvěřit, ale mám korunku, takže ano, vážně se to stalo,“ řekla Kokešová.

Kromě vítězství České republiky slaví umístění i Hany Novoaová z Peru, Adrielle Castrová z Brazílie, Riza Santosová z Filipín a Mikaela Roseová z Austrálie.

Potěšení z umístění naší reprezentantky neskrývá ani obchodní ředitelka České Miss Veronika Farářová. „Jsem na Karolínu neskutečně hrdá, nepodcenila přípravu a všechny své dosavadní zkušenosti zúročila. Vítězství si zaslouží. Díky patří samozřejmě i celému týmu České Miss. Definitivně je tím potvrzeno to, co všichni vědí. Česka Miss je jediná národní soutěž krásy, která umožňuje vítězkám změnit svůj život a dosáhnout úspěchu za hranicemi. Tvrdá dřina týmu se jednoznačně vyplácí a budeme v tom pokračovat," uvedla Farářová.

MAGDALENA CHLÁDKOVÁ