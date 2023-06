/KOMENTÁŘ/ Z Brna se stává opravdu poslední obydlená zatáčka před Vídní a může za to celá polistopadová generace politiků. Neváží si tradic, které dělaly Brno zajímavým. Po několikáté po sobě se letos nepojedou motorky v rámci GP Brno. Připadá mi, že nikomu z kompetentních to nevadí.

Velká cena České republiky silničních motocyklů na brněnském Masarykově okruhu. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Attila Racek

Taková tradice, obrovské zviditelnění Brna ve světě, velký ekonomický přínos a jako by ani neexistovala. Co nám v tom Brně zůstalo, na co můžeme být hrdí? Nic moc.

Komunisty nechválím, ale ti to zuby nehty drželi a věděli proč. Postavil se a v roce 1987 otevřel supermoderní automotodrom. Já jsem pamětník a pamatuji, jak stát před vlastní výstavbou nového okruhu lidem slíbil, že pokud pochopí ztrátu časti lesa v uvedené lokalitě, bude se každoročně v rámci MS jezdit Velká cena Brna motocyklů. A vše fungovalo jak mělo, než po revoluci v roce 1989 stát začal okruh postupně rozprodávat a převádět na soukromé subjekty.

Podívejte se na jednu z posledních Velkých cen na okruhu v Brně:

Zdroj: DENÍK/Attila Racek

Možná v dobré víře, že soukromník je lepší hospodář než stát. Pár roků to ještě fungovalo, ale v poslední dekádě to začalo postupně skomírat, až do dnešní podoby. Jsou zde nějaké závody pořádány stále, ale to je jen odvar minulé slávy. Velkou část roku se okruh pronajímá různým motoklubům z Rakouska a Německa, které využívají pro ně u nás levných životních nákladů a rádi se sem vracejí vyřádit se.

Je to tím, že naše kupní síla je neustále vzdálená od jejich, stejně jako v devadesátých letech. O slibovaném vyrovnání mezd si můžeme nechat zdát. Tak neslavně dopadl náš krásný automotodrom. A to nejhorší ho teprve čeká, ale o tom až někdy příště.

To je moje povzdechnutí, ale to je tak vše, co s tím mohu udělat. A že bych věřil v budoucnu v návrat závodů, to ani náhodou.