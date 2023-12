Komentář Vlastimila Tělupila: Koloběžky jako zdroj radosti, ale i úrazů

/KOMENTÁŘ/ Setkal jsem se se spolužákem ze základní školy, který pracoval jako gynekolog - porodník. Vzpomínali jsme, jak šel život a co jsme dělali. Když jsem mu řekl, že jsem 40 roků pracoval v dopravě a logistice, na to mi řekl jednu velmi pravdivou větu. Byla poměrně krátká, ale výstižná. Řekl, že on v práci viděl jak kolikrát dlouho a těžce přichází člověk na svět a já jsem na silnici viděl, jak rychle z něj odchází. Vzhledem k tomu, že se při procházkách dívám na to, co se dnes děje na silnici, musím mu bohužel dát za pravdu.

Řidiče ani cyklisty nechci házet do jednoho pytle. Vím, že jsou ti dobří, ale i ti druzí. Již jednou jsem o nich psal, nyní bych se chtěl k tomu opět vrátit. Tentokrát ale bych chtěl opět něco napsat o jezdcích na koloběžkách, kteří se stali součástí dnešní doby, ale i silničního provozu. Také se čas nedá zastavit, doba jde kupředu, proto jsem se naučil na chodníku uskakovat před cyklisty a jezdci na koloběžkách. Při tom ještě stačím přemýšlet, jak je to možné, když ve vyhlášce o pravidlech silničního provozu je napsáno, že chodník je pouze pro pěší, i na přechodu kolem mě "prosviští" cyklista, který měl sesednout a kolo vést. Je toho více, co mi na jezdcích na koloběžkách vadí, hlavně to, že si to možná nepřipouští, ale velmi často vědomě riskují. Lidově řečeno "mi teče voda ze zubů", když vidím, jak jeden z rodičů veze malé dítě na koloběžce, které stojí na prkýnku. Tak si říkám, že jestli si uvědomují, jaké je to riziko. Raději nechci ani domýšlet, co by se stálo, kdyby je objíždělo auto a dítě by za jízdy na koloběžce ztratilo rovnováhu a spadlo. Viděl jsem, jak se toto stalo dvou slečnám. Ty měly štěstí, tentokrát, že nic nejelo, ale štěstí se nedá pokoušet do nekonečna. Také jízda na neosvětlené koloběžce večer po silnici není zrovna nejbezpečnější, ale pořád vidím, že sice méně pořád jezdí jezdci na neosvětlených koloběžkách po silnici. Nejsem škarohlíd, ani "ubrblaný dědek", vím, že se technika a život nedají zastavit. Proti koloběžkám nic nemám, jen chci, aby jezdcům sloužily bezpečně a bez problémů. Možná by bylo dobré, kdyby na koloběžkách byla povinná ochranná přilba. Taková jaká má být i při jízdě na jízdním kole. Já jsem viděl za těch 50 roků na silnici hodně škaredých věcí, proto chci, aby takových událostí bylo na silnici co nejméně. Nevím kolik čtenářů by mou úvahu vzalo vážně, pokud to bude alespoň jeden, budu jen rád.