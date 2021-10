Cílem charitativního koncertu bylo získat finanční prostředky pro Diakonii BETLÉM na dokončení a dovybavení Odstrčilovy vily v Kloboukách u Brna, což se podařilo vybranou částkou 221 250 Kč. Tento obnos byl formou šeku předán v samém závěru večera řediteli Diakonie BETLÉM Petru Hejlovi. „V Odstrčilově vile poskytujeme odlehčovací službu. Odlehčovací péče je pomoc rodinám dlouhodobě pečujícím o své blízké, kdy my jako organizace poskytneme ubytování a péči pečované osobě. Její rodina tak získá tolik vzácný čas pro sebe k nabrání nových sil,“ uvádí Petr Hejl. „Rád bych poděkoval Rotary klubu Valtice-Břeclav, Rotary klubu Brno, Rotary klubu Brno City, Rotary klubu Hradec Králové, Inner Wheel Morava a všem dalším organizátorům koncertu za jejich práci, díky níž se pro Diakonii podařilo získat tuto krásnou částku,“ dodává Petr Hejl závěrem.

Při cestě do Brna měl bohužel autobus dopravující chlapecký sbor nehodu. Kvůli tomu začal koncert nakonec o hodinu později, než měl. „Jsme rádi, že se žádnému z chlapců nic nestalo. Všichni dorazili do Brna v pořádku a i bez předchozí zkoušky dopadl koncert na výbornou. Věříme, že i přes pozdější start se stal koncert pro všechny nezapomenutelným zážitkem,“ dodává se zatajeným dechem Jana Lexová, vedoucí úseku fundraisingu a vnějších vztahů Diakonie BETLÉM.

„Rotary působí ve více než 200 zemích, kde v 35 000 rotary klubech sdružuje 1,2 mil. členů – žen i mužů, vůdčích osobností a profesionálů z různých oborů. Tuto celosvětovou síť spojuje myšlenka vyjádřená mottem „Service Above Self“ (Služba na prvním místě), kdy rotariáni dobrovolně věnují svůj čas a schopnosti ve prospěch druhých. Na základě etických principů a hodnot naplňují své ušlechtilé poslání – dělat svět lepším,“ vysvětluje Ing. Roman Šimek, člen Rotary klubu Hradec Králové, hlavní iniciátor koncertu.

