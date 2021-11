Konec listopadu bude ve Vaňkovce ve znamení charity. Bavit bude Nesvadbová

Galerie Vaňkovka spolu s Nadačním fondem Be Charity věnuje již několik let předvánoční čas pomoci potřebným. Po šesté otevřou módní bazar osobností Be Charity Barbary Nesvadbové.

Akce se koná od 26. do 28. listopadu vždy od deseti dopoledne do osmi hodin večer. | Foto: se souhlasem pořadatelů