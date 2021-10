Konec výluky. Z Brna do Střelic se dá jet opět pohodlně vlakem. Podívejte se

Vlaky se po prázdninové výluce vracejí na trať z Brna do Střelic. Výluka skončila 20. září a celou stavbu ještě čekají dokončovací práce, které by měly skončit do konce listopadu tohoto roku. Za fotografie děkujeme panu Jiřímu Fukanovi.

Vlaky se po prázdninové výluce vracejí na trať z Brna do Střelic. | Foto: Jiří Fukan