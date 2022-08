Kdo přijde s vnoučaty nebo malými dětmi, i na ně je pamatováno, je tu skákací hrad i další atrakce. Tato akce má rodinnou atmosféru, je tu pohoda, setkávají se známí , někteří se třeba i delší dobu neviděli , co je hlavní, i v dnešní uspěchané době se tady dovedou lidé zastavit , zavzpomínat, mobily jsou tady v rukou jen když se s nimi fotí vystavené autobusy a nákladní a osobní automobily, také tady byly i motocykly, o pořádek se starala parta "příslušníků VB" i se svou technikou. Když to shrnu, "Veterán bus Kříž Telnice" je pro nás co jsme déle mladí, pro vzpomínku a pro mladé i pro ponaučení, protože autobusy jsou součástí našeho života, slouží nám a na to co bylo , by jsme neměli zapomínat. Vím z vlastní zkušenosti jak je složité zorganizovat nějakou akci. Rodina Křížů má za pořádání "Veterán bus Kříž " můj obdiv a mé velké poděkování.

Vlastimil Tělupil