Krvavá jízda na Vysočině. Vymazlená auta duchů mizela v pístovských bažinách

Areál mokřadů v jihlavské části Pístov bývá svědkem bahnité jízdy dvakrát do roka. Po zbytek roku bývají bažiny nevyužité, proto se organizátoři Pístovských mokřadů rozhodli, že to tak nenechají. V sobotu 23. října uspořádali volné ježdění v areálu s názvem Halloweenské pohoupání. A bylo na co koukat. Za fotografie děkujeme Matúši Martiňákovi.

Netradiční závod v areálu Pístovských mokřadů. Strašidelně nazdobená auta se trápila v bahnitém terénu. | Foto: Matúš Martiňák