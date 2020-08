Soutěžní kartu naleznete například na webu ZŠ Otnice, stejně tak i mapu míst, která můžete navštívit. Podrobné informace získáte na facebooku Kulaté léto Otnice.

Pokud na některém místě cedulka nebude či bude zničená, vyfoťte dané místo a napište nám na e-mail nebo Facebook. Na základě zaslané fotky vám sdělíme zadání otázky a cedulku co nejdříve nahradíme. Odpovědní kartu můžete odevzdat, až si budete jisti, že více míst už nestihnete. Bylo by skvělé, kdybyste navštívili alespoň třicet míst z mapy. Kartu odevzdejte do schránky „Kulaté léto“ umístěné v parku před školou, případně ji naskenujte nebo vyfoťte a pošlete na e-mail kulate.leto@seznam.cz.

Na malé výlety letošního léta máte téměř celé prázdniny - akce potrvá od 1. července do 23. srpna. To je také poslední den, kdy můžete odevzdat vyplněnou odpovědní kartu. Vyhodnocení akce se koná první zářijový den v ZŠ Otnice.

Tak vyražte společně s námi na výlet! Mezi zajímavými cíli je například větrný mlýn v Kloboukách. Mohyla míru, kaple sv. Antonína v polích nad Újezdem u Brna nebo bošovická Papouščí Zoo.

Informace pocházejí z webu ZŠ Otnice a obce Otnice.