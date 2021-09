Akci zahájili starosta Bystrce Tomáš Kratochvíl, který nad akcí převzal záštitu, dále poslanec a bývalý brněnský primátor Roman Onderka, Marika Hemerová, zástupkyně Seniorpasu, podnikatel Martin Radkovič z Břeclavi, Alena Kudličková, předsedkyně Městského výboru Senioři ČR a další.

Soutěžilo se v pěti disciplínách: ruské kuželky, šipky, střelba na branku, hod kroužku na kužel a bollo-ball, což je hod na cíl dvěma míčky spojených lankem.

Pětičlenné týmy zastupovaly městské části Tuřany, Slatina, Ivanovice, Královo Pole, Brno-střed a dva týmy byly z Bystrce.

I když by disciplíny mohly vypadat na první pohled jednoduše, vzhledem k tomu, že mnozí účastníci se s některými z nich setkali prakticky poprvé v životě nebylo tak úplně jednoduché do nich proniknout. Jak nejlépe odhadnout vzdálenost a jakou vyvinout správnou sílu lze dokonale ovládnout až na několikátý pokus. Je obdivuhodné, že všichni účastníci úspěšně absolvovali všechny disciplíny, a to i přes mnohdy vysoký věk a zdravotní problémy.

Nejlépe si v družstvech vedli, jako již tradičně, zástupci Tuřan. Všichni účastníci ale byli rádi, že mohli strávit aktivní odpoledne v krásném prostředí bystrckého ragbyového hřiště.

Jan V. Sedláček