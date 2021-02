Starat se o zvířátka, vařit, tvořit v ateliéru a kutit v dílně, šít, programovat, učit se cirkusáckou akrobacii anebo si užít adrenalin v lanovém centru. Právě tak budou trávit letní prázdniny děti, které už rodiče přihlásili na příměstské a pobytové tábory v SVČ Lužánky. Tyto aktivity patří už tradičně k nejoblíbenějším a nejrychleji obsazeným.

Každoročně se lužánecká nabídka dvou set příměstských a čtyř desítek pobytových táborů rozroste o zajímavá témata. Malí i velcí táborníci se letos mohou těšit na Školu čar a kouzel s Harrym Potterem, Malou mořskou vílu, piráty, dinosaury, na let do dalekých galaxií, mistrovství v různých sportovních disciplínách nebo dobrodružství inspirované pevností Boyard.

„Zájem o letní tábory jen dokazuje, jak máme nyní všichni silnější potřebu lidského kontaktu. Proto jsme nachystali širokou nabídku táborů tak, aby se mohly uskutečnit s ohledem na podmínky a případná opatření. Nově se zaměříme na english friendly tábory určené i dětem, které neumí česky,“ uvedla zástupkyně ředitele pro pedagogiku SVČ Lužánky Petra Rychecká.

Označení „english friendly“ je běžné u mnoha lužáneckých kroužků, letos se rozšíří také na táborovou nabídku. Tyto tábory budou vedené v češtině, ale lektoři mohou do programu zapojit i děti, které porozumí instrukcím v anglickém jazyce.

Středisko volného času Lužánky nabízí v létě aktivity pro děti od čtyř do šestrnácti let, některé jsou i pro dospělé do jednadvaceti let. Rodiče mohou vybírat z příměstských táborů na deseti místech v Brně a okolí, kde se tvoří, poznává, sportuje, věnuje multimédiím, technice, hudbě a jsou zaměřené na konkrétní témata. Anebo mohou volit z pobytových táborů v přírodě. Děti zavítají třeba na Vysočinu, do okolí Olomouce nebo lomů v Jižních Čechách. Těšení na léto začíná přihlášením na tábor na luzanky.cz.

KRISTÝNA KOLIBOVÁ

SVČ Lužánky, Brno