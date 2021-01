Letos vyrazili Tři králové on-line. Podívete se, jaké byly minulé ročníky v Brně

Pandemie nemoci covid-19 a související přijatá opatření posouvají Tříkrálovou sbírku do online prostoru. Aktuální opatření protiepidemického systému PES nedovolují uskutečnit koledu v její tradiční podobě a vyjít do ulic. Od 1. do 24. ledna 2021 proto tři králové připravili koledu virtuální. Pomocí fotogalerie můžete společně s námi zavzpomínat, jak vypadala Tříkrálová sbírka v minulých letech.

Tradiční tříkrálový průvod prošel ve čtvrtek centrem Brna. Navzdory mrazu a silnému větru se ho zúčastnily desítky lidí. Průvod zahájily slavnostní fanfáry na Petrově, poté se koledníci zastavili na Zelném trhu a náměstí Svobody. | Video: DENÍK/Anna Tišnovská