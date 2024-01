Kuřimský kulturní dům se druhý lednový pátek vrátil do minulosti. Jeho prostory totiž ovládla Retro diskotéka. Milovníci starších hitů se sjeli, aby si připomněli dobu diskoték plných třpytivých koulí a pestrobarevných světelných efektů.

Lidé v Kuřimi se vrátili do minulosti. Kulturní dům rozproudila Retro diskotéka | Foto: Kateřina Rovná

Akce, která začala v osm hodin večer, přilákala návštěvníky různých věkových kategorií, kteří si přišli užít atmosféru zlatých hudebních let. DJ Lais, který večerem provedl, oživil staré a legendární hity. Jeho setlist obsahoval široký repertoár od rock and rollu po disco, a přinutil tak účastníky tancovat až do pozdních nočních hodin.

