Letošním překvapením pro obyvatele Lukovan je vyřezávaný betlém. "Vytvořil jej pan Foral ze sousedních Vysokých Popovic a je umístěný u jižní zdi kostela. Také jsme letos instalovali vánoční výzdobu na veřejné osvětlení doplněnou o další motivy sněhových vloček. Motivy zdobí obec od jejího začátku po kulturní dům a pak v kopci ke kostelu," prozradila Helena Palasová, starostka Lukovan. Betlém v celé své kráse viděli lidé poprvé minulou neděli, kdy se zároveň rozzářil obecní strom, rostlý smrk na Dolině. Vánoční atmosféru v obci navodily koledy, které zněly v době rozsvícení stromu z rozhlasu.

Obec se chystá i na blížícího se Mikuláše. Svatý muž, čert a anděl budou při putování obcí obdarovávat děti ve věku od jednoho do deseti let do připravených košíků a misek. "Abychom dodrželi tradici se světýlky, jejichž průvod vede k vánočnímu stromu před rozsvícením, velmi nás potěší, když děti rozsvítí nějaké světýlko nebo lampion za oknem svého domu," vyzvala Palasová.

HALKA HORKÁ

