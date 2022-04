Autor navazuje na svoje minulé site specific instalace z odpadních materiálů s environmentální tematikou, které realizoval hlavně v zahraničí. Z recyklačního procesu využívá jemnou drť z plastových lahví modrých, bílých a zelených barev. Tentokrát se víc zaměřil na existenciální stránku bezbřehého materialismu. Instalace čistým provedením v šedivé tovární hale cituje i další české sny, touhu po vlastním moři nebo touhu po uklidňujícím koutku na vlastní zahrádce, který odolá všem hrůzám okolního světa.



„Je to můj výkřik do světa, ve kterém není místo pro fantazii. Do světa bez představivosti. Stojím v němém úžasu před tímto světem, v němž nacházím místo krásy, vášně a lásky pouze mechanické naplňování přízemních maloměšťáckých potřeb. Je to můj výtvarný protest proti tomuto světu, který si bere další a další oběti z řad senzitivních jedinců. Který bere lidem hravost, radost, naději i vůli žít,“ říká o své instalaci Hynek Skoták.



V pátek 22. dubna bude součástí programu Brno Art Week komentovaná prohlídka výstavy s kurátorkou Iris Kasper a performance polské umělkyně Anny Jurkiewicz.



Hynek Skoták