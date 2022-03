Magické dvojky a cesta do Kounic. Datum plné dvojek lákalo k výpravě s přáteli

Když jsem si v loňské roce prohlížel kalendář na rok 2022, zaujalo mne datum 22.února. Přidám-li k tomuto datu ještě rok 2022, bude to pěkná souhra dvojek. A co takhle přidat ještě čas 22.22 hod. Dvojky bychom tedy měli, nezbývá než vymyslet, co s těmi dvojkami podniknout. Tak začal své vyprávění pan Miroslav Pospíšil.

Magické datum 22. února 2022 a vrch Kumán s 222 metry nad mořem nedaleko Dolníc Kounic. navštívený ve 22 hodin a 22 minut. | Foto: Miroslav Pospíšil