Poslední lednová neděle patřila v Muzeu obce Kobylí příjemnému setkání. Marek Šalanda přijel představit svou novou knihu Slovácko sa nenudí. Kmotry křtu byli Zdeněk Junák, Jožka Šmukař a Jaromír Břeň. Setkání moderoval Jiří Kokmotos, zahrála cimbálová muzika Denica. „ Odpoledne plné zpěvu, povídání, vzpomínání a setkání s přáteli. Došlo vás moc, to je dobř,e příště zas nashledanou v muzeu na další akci. Letos snad proběhnou všechny naplánované akce. Muzeum slaví pětadvacet roků“ hodnotily nedělní setkání správkyně muzea.

Zdroj: Youtube

Svou druhou knihu připravoval Marek Šalanda podle svých slov dva roky. „První půlrok jsem sbíral odvahu ke zpracování nahrávek a zápisků od 204 slováckých vypravěčů,“ uvedl Šalanda před časem na svém profilu. Když se pak do psaní knihy pustil, přišel covid. „Zkuste psát veselou knihu v době tak zoufalé. Tak jsem raději chodil na výlety a hlavně běhat po Vysočině. Doufal jsem, že tam se před knihou schovám,“ vzpomínal Šalanda.

Slovácko? To je cestovatelský ráj, říká Šalanda

Pak ho zasáhla postupně tři úmrtí v rodině. „Rozhodlo to třetí, protože zemřel můj bratránek a kamarád, který se mnou šel pěšky z Vídně do Brna a všem mým cestám fandil. Těšil se na tuto druhou knížku - a tak jsem mu loni o Vánocích tam do nebe slíbil, že ji dopíšu a vydám, klidně i sám,“ pokračoval Šalanda. Knihu nakonec dopsal loni v květnu a nedávno ji vydalo nakladelství BizBooks. „Podle prvních reakcí se asi fakt zasmějete a prý jsem o dost vylepšil popis krajiny a cesty mezi setkáními - nevím, šak uvidíte,“ lákal s úsměvem autor knihy Slovácko sa nenudí.