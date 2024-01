Kino Horník ve Zbýšově na Brněnsku ovládla ve středu 24. ledna populární zpěvačka Marie Rottrová. Ta zde zazpívala své největší hity a svým hlasem chytla za srdce nejednoho fanouška. Koncertu se zúčastnil i náš čtenář Jan Hlaváč, kterému děkujeme za příspěvek.

Marie Rottrová oslnila kino Horník ve Zbýšově. Podívejte se | Foto: Jan Hlaváč

Velké sousto, které nás s blížícím se termínem koncertu vnitřně zneklidňovalo, se nakonec projevilo jako to nejmenší a nejrozkousatelnější, jak nám prozradila pani Martina Švancarová. Není to o prostoru, velikosti města nebo dotacích, je to o komunikaci, odvaze, chuti, lidech kolem vás a splnění snů. Snad se několika Vám, fanouškům, sen splnili.

Navzdory tomu, že na nákup vstupenek měli fanoušci jen hodinu, bylo vyprodáno. První dáma českého popu úchvatně zpívala i vypadala. Svým charismatem diváky naprosto očarovala. Jako hosta pani Rottrová pozvala Petra Němce, moravského zpěváka, skladatele a hudebníka. Spolu s Petrem zazněl i krasný duet.

Rottrová dokázala chytnout za srdce a jako odměnou byl velký aplaus ve stoje. Zazněl i krasný duet "S tím bláznem si nic nezačínej", původně nahraného s Pavlem Bobkem, jehož zastoupil baskytarista Petr Valášek. Zpěvačka je skutečně výtečná a vzhledem k jejímu věku užasná, za co velké diky jako i pořadatelum koncertu.