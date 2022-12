Proč si tvůrčí tým vybral právě jednu z pozdních Foglarovek a co nabízí našim současným divákům? Odpovídá režisér inscenace Filip Nuckolls: „Atmosférický příběh z ponurého, spoře osvíceného podzimního města a sluncem zalité neobyčejné letní krajiny. Humor a nadhled. Energie mladých lidí, kteří jsou ještě zcela přesvědčeni, že svou aktivitou mohou změnit svět. Svět přátelství, šlechetnosti a kruté spravedlnosti. Byť je kniha Dobrodružství v zemi nikoho napsána na konci šedesátých let a je to v ní přiznáno, například už je běžně dostupná televize, vracíme náš příběh do zlatých třicátých let, které na mě vždy dýchají ještě stopou poetistické hravosti. O to se v inscenaci také snažíme.”

Pro inscenaci zvolil tvůrčí tým neobvyklé scénografické řešení, v první části sedí diváci na jevišti a dívají se mezi sedačky hlediště, ve kterých se odehrává příběh jako ve spletitých uličkách města. „Jedna z prvních myšlenek, která stála u zrodu inscenace, byla chuť vybídnout diváky, aby se zvedli ze židle a šli něco zažít do ulic. Původně režisér Nuckolls opravdu zamýšlel diváky vyslat na bojovku ven z divadla. Nakonec divákům nabídneme možnost zažít dobrodružství v sále mezi divadelními sedadly. Po první polovině inscenace se totiž stanou aktéry závodu Terasy, který je pro Foglarovy čtenáře legendární.” rozkrývá Marie Bravencová, vedoucí Malého vozu Divadla Polárka.

„Připomínka Jaroslava Foglara v Divadle Polárka si klade za cíl ukázat, že dobrodružství nenajdeme v technologiích, vzdálených destinacích nebo ve spoustě peněz. Ale, že na nás čeká za posledními domy, v městských zákoutích a brownfieldech, v sousedství a někdy i přímo v naší ulici. Ale je třeba ho hledat a zahlédnout. Stejně jako je nutné po celý život hledat přátelství, svobodu a spravedlnost,” doplňuje Filip Nuckolls.

Filip Nuckolls, bývalý šéf Činoherního studia z Ústí nad Labem a častý režisér pražského Spolku Kašpar z Divadla v Celetné, v Polárce režíruje již potřetí. Stejně jako na jeho předešlé inscenaci Proces spolupracují na Dobrodružství v Zemi nikoho výtvarník Jan C. Löbl a hudebník Ondřej Švandrlík. Dramatizaci Foglarova románu pro Polárku napsal sám režisér Nuckolls, protože jsou mu Foglarovy knihy blízké a sám byl v dospívání členem Klubu mladého hlasatele.

Dobrodružství v Zemi nikoho bude mít premiéru 10. prosince 2022. V hlavních rolích chlapců Vládi a Vincka uvidíme Víta Malechu a Jaroslava Tomáše a spolu s nimi se představí skoro celý soubor Divadla Polárka. Představení je určené pro diváky od devíti let a jejich rodiče.

Natálie Pelcová