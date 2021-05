To nejdůležitější jsme pro vás shrnuli:

1. Nebojte se požádat o pomoc! Unavuje vás už vaření? Objednejte si oběd z restaurace, poproste o něj tchýni nebo se domluvte se sousedkou a ve vaření se střídejte. Domácí práce rozdělte spravedlivě mezi všechny členy rodiny; není vůbec od věci si udělat psaný rozvrh, kde jasně vyznačíte, co a kdy má kdo na starost. S blízkou kamarádkou si občas pohlídejte vzájemně děti.

2. Buďte v kontaktu! Vídejte se, pokud je to bezpečné, s další blízkou rodinou či příbuznými a využijte moderní technologie k tomu, abyste byli v častém kontaktu s širší rodinou a přáteli. Uspořádejte například společné virtuální setkání nad sklenkou či dobrou večeří! Jen pozor, aby těch sklenek nebylo příliš, výzkumy totiž ukazují, že spotřeba alkoholu během pandemie nebezpečně roste.

3. Držte se denního řádu a dodržujte rituály! V pyžamu se nepracuje ani nechodí do školy, obědvá se u stolu, ne v posteli a večeři si dejte všichni společně.

4. Nedělejte věci za dítě! To se týká jak povinností doma, tak těch školních. Možná vás baví psát referát o žábách, ale upřímně, neměl by to spíš psát váš potomek?! A že na to zapomněl? Pětku dostane on, ne vy!

5. Stresují vás zprávy v médiích? Tak se na ně nedívejte! Pusťte si raději nějaký pěkný film či seriál. Nepouštíte telefon z ruky? Tak ho dál pevně držte, ale místo brouzdání po sociálních sítích raději zavolejte pratetě, která se teď možná cítí dost sama.

6. Dodržujte spánkovou hygienu. Prosté, ale účinné. To samé platí i pro vaše ratolesti.

7. Hýbejte se, choďte ven na procházky. Pokud nechcete chodit mezi lidi, zacvičte si doma, inspirace na Youtube je nepočítaně. Tým SEMIRAMIS například cvičí s Pamelou. Ale je to na vás, cvičit se dá třeba s Emmou, Olgou, Hankou či Tondou, je to jedno.

8. Vyčleňte si čas na společné rodinné zážitky. Desková hra, karty, společné cvičení, úklid, vaření, výlet, muzicírování, čtení, tvoření, domácí kino; fantazii se meze nekladou. Nežijte jen vedle sebe, ale spolu.

9. Nezapomínejte na partnera! Nejen děti, ale i partner potřebuje vaši péči a pozornost.

10. A v neposlední řadě nezapomínejte zejména sami na sebe! Vyčleňte si pro sebe ideálně alespoň půl hodiny denně. Tento čas zkuste oprostit od „měla bych“ či „ještě musím“, případně „co zas budu vařit“. Dělejte jen to, co vám dělá radost, i kdyby to mělo být jen sezení v pohodlném ušáku a zírání do zdi.

Tak to by bylo. Ani se to nezdá tak složité, že? Spoustu z těchto věcí už určitě děláte. Teď už si to jen šikovně uspořádat. V tom vám přejeme mnoho zdaru! Více o nás ZDE

Ilustrační foto.Zdroj: Milena Válková

Autorka se před psaním tohoto článku pohodlně usadila a pustila si relaxační hudbu Magické zvuky lesa. S výhledem na skutečnou borovici za oknem a párek hrdliček, který se tam usadil, by to bylo skutečně téměř magické, až na asi bambilion dotazů ohledně toho, co se dá postavit ze stavebnice a kdy se případně koupí další a jestli půjdeme za babičkou a jestli pojedeme na kolo. Do toho zapomněla udělat dopolední svačinu, takže hrozila smrt hladem, ale zase dohlédla, aby se dítě připojilo na angličtinu, odepsala na tři maily, vyřídila dva telefonáty, půjčila na chvíli telefon, zabavila telefon, dala vařit oběd. Poslouchala zvuky lesa, převzala balík: hurá, budu mít co na sebe a děti boty!, zkontrolovala rozpočet a fakturu, dala tip na víkend pro rodiče na Facebook, udělala šťávu, poznala mezi zvuky lesa chocholouše obecného, hledala důležitý dokument, ale nenašla, zato našla kupičku dalších, dlouho ztracených. Společně se s rodinou naobědvala.

Na partnera nezapomněla, ten dostal oběd taky. Po obědě se děti hodně smály, to bylo hezké, takové psychohygienické, protože humor je zapotřebí, nicméně z toho vyplynulo, že zuby se své ranní hygieny nedočkaly. Prostě chyběl ranní rituál. Nevadí, zuby jsme vyčistili čokoládou. Zkrátka takový ten typický průběh home office, kdy spíš než chocholouš v lese, je aktuální Chocholoušek, však to dobře znáte. Takže teď už jen najít ten pohodlný ušák, případně Tondu na cvičení. Případně si do ušáku sednout s Tondou. Případně si alespoň udělat šťávu. Ehm, totiž kafe.

Autor: Milena Válková