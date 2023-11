Matěj Cigl ze Sokola Brno I překonal na mistrovství České republiky v Pardubicích světový rekord ve šplhu na osmimetrovém laně. Světové maximum posunul na 4,83 vteřiny. Po 14 letech tak vylepšil výkon Aleše Nováka (4,87).

Matěj Cigl z Brna překonal na MČR světový rekord ve šplhu na laně | Foto: Radek Smekal

Matěj Cigl měl na osmimetrovém laně dosud osobní rekord 5,13 vteřiny. Útok na rekord ohlásil před závodem, ale protože byl i jedním z organizačního týmu závodu, tak tomu ani on sám moc nevěřil. I tak se kolo od kola zlepšoval a až v tom posledním finálovém se časomíra zastavila na čase 4,83 vteřiny.

„Já jsem to plánoval na příští sezonu, ale vyšlo to teďka, tak jsem rád," říkal Cigl po závodu. Třeba se zlepší i příští rok. V roce 2024 totiž uplyne sto let od triumfu Bedřicha Šupčíka na olympijských hrách v Paříži, kde si došplhal pro zlato na osmimetrovém laně časem 7,2 vteřiny. Za Ciglem skončil druhý Adam Novotný ze Sokola Libeň, který o 12 setin porazil svého trenéra Patrika Valuta.

Nakonec startoval i obhájce titulu Martin Vacek, byť byl zraněný a po operacích obou kotníků. Nechal se i s invalidním vozíkem k lanu vynést, s mnoha šrouby a desítkami stehů na obvázaných nohou lano několikrát pokořil a v čase 5,74 vybojoval 4. místo! Závod žen na laně dlouhém 4,5 metru vyhrála Ema Galeová ze Sokola Brno I v osobním rekordu 4,56 vteřiny. Druhá skončila Jana Hurdálková ze Sokola Dvůr Králové, která je partnerkou Martina Vacka. Na třetím místě se umístila Markéta Kolářová ze Sokola Libeň. Domácí šampionát pořádal T. J. Sokol Pardubice 1 v Paláci Pardubice z pověření Výkonného výboru šplhu na laně pod ČGF.