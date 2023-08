Maxijedlík Němec našel svého přemožitele v Brně. V pití piva skončil až druhý

Směsici chutí si vyzkoušel poslední srpnový víkend známý maxijedlík Jaroslav Němec. V sobotu 26. srpna se nejdříve vydal do Velké Bíteše, kde na něho čekala výzva v pojídání gulášů. Potom co se najedl a vyhrál, zamířil si to do jihomoravské metropole do Brna na Líšeňský pivní festival. Zde ale našel svého přemožitele.

Foto: poskytl Jaroslav Němec

Dvanáctý ročník pivního festivalu se konal v okolí Líšeňského pivovaru. Kromě pestré nabídky a skvělé zábavy si pořadatelé připravili pár chuťových soutěží. Nejdříve v pojídání koblih s nugátovou náplní a bílou čokoládou. Zde soutěžící dostali za úkol sníst 12 těchto dobrot. Jaroslav Němec neváhal a pustil se vřele do toho. Svou porci snědl za 80 vteřin a stanul tak na stupni vítězů. Maxijedlík Jaroslav Němec v Bíteši snědl dvanáct gulášů. Pak je zajedl červy Druhá výzva ale už byla pro maxijedlíka přeci jen náročnější. Bojovalo se o to, kdo rychleji vypije krýgl plný piva. A tentokrát zde našel Němec konkurenci, protože skončil s půl vteřinovým odstupem až na druhém místě. Po náročném dni, kdy zbaštil dvanáct porcí guláše, dvanáct koblih a nakonec půl litr piva, se ale není čemu divit.