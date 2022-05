Během několika hodin tak nejrychleji ze všech soutěžících snědl třicet plátků tvarůžků, dva kilogramy žabích stehýnek, přes půl kila durianu a plechovku surströmmingu. Co z toho bylo nejnáročnější? „Určitě ta smradlavá ryba. Je to opravdu velký zápach, jsem asi jediný na světě, kdo dokáže sníst celou plechovku i s nálevem a kostmi,“ uvedl maxijedlík. Čtyři soutěže v jeden den ale nebyly nejvíc, co kdy absolvoval. „Podařilo se mi jich už v jednom dni i pět. Byly to různé pochoutky ze zabijačky,“ doplnil vyučený kuchař.