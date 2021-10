Brněnská káznice a umění. Mezinárodní komiksový festival KOMA právě začíná

Čtenář reportér Čtenář





Festival KOMA v prostorách brněnské Káznice prezentuje to nejlepší, co za uplynulý rok uzrálo na domácí i zahraniční scéně v oblasti nezávislého, uměleckého komiksu a ilustrace. Od 7. do 10. října se koná sedmý ročník festivalu, který kromě výstav nabídne i přednášky, workshopy, koncerty a živé benefiční malování. Tématem letošního ročníku je UPGRADE jako technologická, myšlenková i kulturní inovace. děkujeme pořadatelům za pěknou pozvánku.

Bývalá brněnská káznice mezi ulicemi Bratislavská, Soudní a Cejl. | Foto: DENÍK/Lubomír Stehlík