V lese dominovala zejména hlíva ústřičná a další tři oblíbené zimní jedlé druhy hub – penízovka sametonohá, boltcovitka bezová a pařezník pozdní. Těmto zimním druhům nevadí ani opakované přemrznutí a pokud jsou v dobré kondici je možné je v klidu připravit.

Takže ponořme se do mechu, pod jehličí, do trávy, štěpky, ke shnilým větvím či dokonce kusům cementu. Tam se dají najít krásy nevídané a často téměř neviditelné – houby. Na Brněnsku se vyskytují i velké unikáty, které se objevují jen málo nebo jsou rovnou na seznamech chráněných druhů. To o čem si laik myslí, že je jen nějaké rozplizlé cosi, nad tím znalec může žasnout. A když umí fotit, tak i z „žabiny“ se vyloupne kráska. Tak jako na snímcích amatérského fotografa a milovníka hub Jaroslava Macháčka. Pojďte se s ním projít a zjistit, co zajímavého a krásného minulý měsíc rostlo.

HALKA HORKÁ