Právě dostat Rosice a nejbližší okolí zpět na mapy byl prvotní cíl. A také obnovit polní cesty, které zmizely nejen z map, ale i paměti místních. „Variant tras bylo navrženo víc, bez problémů prošla dnešní žlutá Rosice – Babice, nad cestou mezi Zastávkou, Rosicemi a Ostrovačicemi se vedla delší debata,“ popisuje místostarosta Rosic Lukáš Volánek, který na značení pracoval zejména s Martou Matouškovou z rosické komise pro životní prostředí. „Museli jsme nakombinovat velmi atraktivní části s méně atraktivními tak, aby vznikla síť tras použitelná jak pro místní turisty, tak pro návštěvníky z větších vzdáleností,“ dodává k tomu Alois Zeman z jihomoravské komise značení Klubu českých turistů. Jedním z kritérií byla i pěší dostupnost sousedních obcí ideálně bez kontaktu se silnicemi. Ve hře bylo i propojení Rosic s Tetčicemi, ale zde by se dublovala cyklostezka a nebyl tedy důvod pro turistické značení.

„Uprostřed zelené trasy je hlavním turistickým cílem rosický zámek a doufám, že dalším krokem pro krásnou procházku krajinou bude brzké osázení polních cest. Kratší žlutá trasa je ideální i na procházky s menšími dětmi, je také z velké části zastíněná. O prázdninových sobotách se navíc část mezi Babicemi a Zastávkou dá zkrátit jízdou úzkokolejkou Muzea průmyslových železnic.,“ přiblížila Marta Matoušková.

Roční úřadování

Akce nové značky“ se řešila zhruba rok, což je standard. KČT je v případě nutnosti (jako je třeba kalamita a případné nebezpečí pro výletníky) schopný trasy přeložit v řádu týdnů. Součástí rosické, kromě sezení nad mapami, byly také několikrát terénní průzkumy samotné trasy, příprava pro značkaře a nakonec tři víkendy s pikslami barev a štětci. „Asi ne všechny jsme trasou potěšili, „ směje se Volánek a vysvětluje: „Směrem k Ostrovačicím byla potřeba nainstalovat kůly, aby bylo kde malovat. Chlapi z technických služeb dodali akátové kusy, obrovským vrtákem dělali díry do země a usazovali. Kůl, který jsme pracně umístili poblíž modelářského letiště byl do druhého dne venku - prý vadil nějakému pilotovi v rozletu - asi tam místo něj dáme nějaký kámen.“

Žádný jiný problém při přípravách papírových i fyzických nenastal. „Většina dotčených pozemků patří obcím Rosice, Zastávka, Ostrovačice nebo Babice, popřípadě Lesům České republiky, s nimiž máme dobrou spolupráci už na celorepublikové úrovni,“ uvedl Alois Zeman.

Brzy v mapách

Chvíli se řešilo, jak nazvat některá místa, u nichž kolem konce října vyrostou rozcestníky. Třeba U koní. „To je to místo s ohradami se zvířaty na křižovatce s cyklostezkou do Ostrovačic. Zvažovali jsme i historický název Na Plachtách, ale u Koní je prostě teď a tady a je to hezčí a víc lidí si představí kde to je, aspoň těch z Rosic,“ popisuje Volánek.

„Jak bude vše kompletně dotáhnuto do konce, krajský mapař provede zakreslení do map KČT a předá tuto informaci na portál Mapy.cz. Edice papírových map se opakuje obvykle po třech letech, vždy jde o aktualizovaná vydání,“ líčí Alois Zeman. Příští rok se nové trasy objeví ve speciální mapě pro Mikroregion Kahan, na které se začíná pracovat.

Perný rok turistů

Běžně jihomoravská oblast Klub českých turistů zaznamená jednu až dvě žádosti o novou trasu ročně. „Ale letos jich bylo asi patnáct a k tomu přibylo dalších pět změn z našeho uvážení. To vše navíc k pravidelné obnově jedné třetiny značených tras na jižní Moravě. Takže se letos opravdu nenudíme,“ říká Zeman.

Dostat novou značku (nebo stávající změnit) není jen tak, žádosti prochází celkem hustým sítem kritérií. „Musíme zvážit nutnost třeba z hlediska bezpečnosti turistů, například schůdnost terénu, nebezpečné objekty u cesty, silniční provoz, souběh s cyklotrasami, pak rušení cest, uzavírání soukromých pozemků. Dále posuzujeme atraktivitu pro turisty, vysvětluje člen Klubu českých turistů. A tak se řeší zajímavosti na trase, zda se jedná o lesní úsek nebo silnici v polích, výhledy do okolí. Důležitým bodem je začlenění do sítě stávajících turistických tras. „Aby vedly od/do míst s veřejnou dopravou, popřípadě parkovištěm, navazovaly na jiné trasy nebo se mohly s jinými trasami uzavřít do okruhu,“ poznamenal Zeman. Nakonec přijde papírování – změny a novinky se projednávají na jednáních krajské komise značení a nakonec je musí odsouhlasit výbor Klubu českých turistů - Jihomoravské oblasti.

Nápad na další trasu

A tak se mohly Rosice a blízké okolí vrátit do turistických map. Zrušením někdejší polní cesty mezi Rosicemi a Babicemi, ke kterému došlo někdy v 80. letech, zanikla tehdejší jediná modrá značka vedoucí přes oboru. „Taky chceme dát další návod lidem, kteří nezapomněli, že mají nohy na chození,“ uzavírá Lukáš Volánek. Už s kolegy mají v hlavě novou trasu, tentokrát naučnou – od mokřadu za kuželnou až do Ostrovačic. Teď se vymýšlí forma, jak na to, aby plánované informační cedule nebyly suchopárné, ale okolojdoucí opravdu zaujaly.

HALKA HORKÁ

Mikroregion Kahan