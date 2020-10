V seriálu se jezdci utkávají v sedmi kategoriích, od nejmenších začínajících dětí přes zkušené malé závodníky až po dospělé jezdce. Povětrnostní podmínky a také fakt, že se jednalo o poslední závod seriálu a šlo o každý bod do celkového pořadí, slibovaly dramatické bitvy.

JUNIOR A ROOKIES

Kategorie Junior A Rookies, ve které závodí ti nejmenší začínající jezdci od pěti do deseti let věku, je rozdělena na dvoutakty a čtyřtakty. 2T ovládl dvěma vítězstvími Tobias Král na Blatě s motorem NG Factory z Minibikové akademie Masarykova okruhu. 4T podobným způsobem opanoval Pavel Smítka ze Smrž Academy před Martinem Kozákem a Maxem Hájkem.

JUNIOR A

V Junior A závodí také děti ve věku od pěti do deseti let, ale jsou to už jezdci, kteří mají nějaké zkušenosti a několik závodu v kategorii Rookies za sebou. V Brně dvakrát vyhrál Roman Durdis z Ridingschool Lukáše Peška na stroji Blata a získal první místo v celkovém pořadí šampionátu 2T. Druhý skončil celkově Martin Hollas (Polini – NG Factory) a třetí Šimon Kučeřík (Blata Ultima - NG Factory). Celkové pořadí ve 4T vyhrál Martin Kozák před Martinem Hollerem a Maxem Hájkem.

JUNIOR B

Junior B je kategorie pro jezdce od osmi do dvanácti let. Dvoutakty měly v Brně dva vítěze, Tadeáše Benáčka na motocyklu Blata s motorem NG Factory z Minibikové akademie Masarykova okruhu a Viktora Čecha ze ZC Racing na stroji Blata Ultima. Z celkového triumfu ve 2T se radoval Tadeáš Benáček před Viktorem Čechem a Šimonem Kučerou. 4T vyhrála celkově Rozárie Plíšková před Vítem Bromovským jr. a Janou Michalovou.

JUNIOR OPEN

V kategorii dvanácti až sedmnáctiletých dětí si v Brně vítězství rozdělili dva jezdci. První jízdu vyhrál Adam Milan Crhák (Blata Ultima - NG Factory) a druhou ovládl Jan Verner na motocyklu GRC. Oba jezdci závodí za tým Brno Circuit JRT. V celkovém pořadí seriálu vyhrál Jan Verner před Štěpánem Leošem Kohoutkem a Adamem Milanem Crhákem.

SENIOR OPEN 40

V Senior Open 40 závodí jezdci nad osmnáct let a obě brněnské jízdy byly vítězné pro Tomáše Zdařila na motocyklu Blata, který zvítězil i v celkovém pořadí před Jiřím Polesem a Jakubem Šmirausem.

SENIOR OPEN 50

Do brněnského závodu Senior Open 50 si odskočil úspěšný závodník z „velké“ silnice Michal Prášek, na trati předvedl svoje umění a připsal si dvě vítězství. V celkovém pořadí byl nejlepší Petr Bican na stroji VPB z týmu Vitoracing před Vítem Ruttkayem, továrním jezdcem NG Factory, a Samuelem Valtou na VPB.

HOBBY

Třída Hobby měla v Brně dva vítěze. První závod vyhrál Jiří Lubojacký a druhou Lukáš Římal. Celkové pořadí třídy je Martin Daler, Jiří Lubojacký a Michal Bezděk.

DVOUHODINOVÝ VYTRVALOSTNÍ ZÁVOD

V neděli déšť ustal a dvouhodinový vytrvalostní závod se tak jel za podzimního chladu, ale na suchu. Do posledního minibikového klání sezóny 2020 se přihlásilo patnáct dvoučlenných týmů. Startovní listina byla svým způsobem unikátní, vždyť kde může fanoušek motosportu vidět tři sourozenecké posádky a dva týmy, ve kterých spolu závodí táta se synem…

Po dvou hodinách závodění, střídání jezdců a motocyklů, tankování a vymýšlení co nejlepší strategie ujela vítězná posádka týmu Fuky Ultra ve složení Tomáš Zdařil – Dita Daňhelková 233 kol. Na druhém místě dojeli Rakeťáci Tadeáš Benáček a Šimon Kučeřík s 230 koly. Třetí na stupně vítězů vystoupili Viktor Čech a Roman Durdis z týmu G ta 72. Bramborovou medaili získali Štěpán a Agáta Kohoutkovi následováni Vítem Bromovským juniorem a seniorem, Michalem Práškem s Karolínou Jandíkovou, Matějem Skácelem a Petrem Bicanem, následováni Štěpánem Hubičkou s Martinem Hollasem, Václavem Balvínem s Jakubem Horynou. Top 10 uzavřela posádka Stanislav Kohout a Jan Kučera. Na dalších místech dojely týmy v pořadí Vojtěch a Matouš Kárný, Laura Mátlová-Vít Ruttkay, Martina a Jana Ruttkayovi, Josef Doležal junior a senior a Erik Fadrus s Michalem Bezděkem.

JAROSLAV MAREČEK