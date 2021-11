Do křesla pro hosta v SeneCura SeniorCentru Modřice usedl začátkem podzimu olympijský vítěz ve sportovní střelbě Jiří Lipták. Kromě toho, že letos v Tokiu vybojoval první zlatou medaili pro Českou republiku, proslul fenomenálním závěrem, kdy se o první místo utkal s dalším reprezentantem ČR Davidem Kosteleckým. Jiří Lipták s klienty debatoval o svých vítězstvích i o úskalích, která s sebou svět vrcholového sportu přináší.

SeniorCentrum Modřice navštívil olympijský vítěz Jiří Lipták. | Foto: se souhlasem pořadatelů

Olympijský vítěz Jiří Lipták se s klienty modřického SeniorCentra podělil o svůj příběh z letošních letních olympijských her. Finále závodu mnozí s nadsázkou nazývali mistrovstvím České republiky, když o první místo stříleli naši dva reprezentanti. Jiří Lipták získal zlatou medaili, jeho soupeř, ale zároveň i kamarád David Kostelecký si odnesl stříbrnou medaili. Oba přátelé pochází z Brna, pan Jiří Lipták to tedy neměl do SeniorCentra daleko a na návštěvu s diskuzí měl dost času.