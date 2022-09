Program však nebyl pouze módní událostí roku, mezi přehlídkami na mole zářila nejznámější česká moderátorka Tereza Pergnerová. Ta společně s kouzelníky Lukášem a Pavlem Šeklinem a zpěváky Kristýnou Daňhelovou a Igorem Loškárem dokonale pobavila publikum. Antickou atmosféru citlivě dokreslila harfistka doprovázející celý večer.

Vrcholem se tradičně stalo předávání šeku s výtěžkem celého večera. Šek si na pódiu převzala malá holčička Ivka, která statečně bojuje s rozštěpem páteře, a hned po ní také zástupkyně záchranné stanice kočkovitých šelem. Benefiční složku v tomto projektu zaštiťuje Petra Pachlová z dobročinné organizace Dnes pomáhám, která šeky také předala.

Show and the City 2022 zaštítila primátorka města Brna Markéta Vaňková. Galavečer si nenechalo ujít mnoho známých tváří, mezi kterými nechyběla Taťána Makarenko, Dominika Myslivcová nebo Dominika Mesárošová a taky královna krásy Slovenska 2020 Leona Novoberdaliu. „Jsem přesvědčená, že pomáhání by mělo patřit do běžného života každého zdravého člověka. Jsem šťastná, že se daří šířit poslání naší organizace – tedy inspirovat, pomáhat a spojovat pomocníky s těmi, kteří pomoc potřebují,“ uvedla ředitelka Dnes Pomáhám Petra Pachlová.

Děkuji za pozvání na krásnou akci, co má smysl.

Honza Král