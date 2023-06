Miss modelky předvedly show v Kroměříži. Vše zachytil moravský fotograf

Honza Král Čtenář reportér

Uběhlo pět let a legendární TOP MODA v Kroměříži se znova vrátila na krásny Arcibiskupský zámek. Ten padl do rukou restaurátorů a už teď je to krása. Moderátorem byla herecká stálice Jan Čenský, který svým vtipem sklidil velký aplaus.

Miss modelky předvedly show v Kroměříži. Vše zachytil brněnský fotograf | Foto: Honza Král

Samotné přehlídky byly plné barev, střihu a krásných svatebních i společenských šatů. Na mole se předváděly modelky z MISS CZECH REPUBLIC 2022 Krystýna Pyszko, MISS CZECH REPUBLIC 2023 Justýna Zedníková, MISS PRINCESS OF THE WORD CZECH REP. 2018 Adéla Kašpařiková a další modelky a modelové. Ukázala se také herečka Eva Čížkovská, kterou můžeme znát z filmu Discopříběh. Svoji tvorbu prezentovalo celkem sedm módních návrhářů. Mezi nimi byl pan Luděk Hanák, Sandra Švédová, Martin Čapek, Tereza Sabáčková, Yvona Leitner, Iveta Řádková a další. Program doplnila zpěvem paní Emilie Řezáčová. Na tak krásné akci nescházel ani profesionál na ženskou krásu ze Slovenska Jozef Oklamčák. Brněnská přehrada se rozzářila. Lidé spatřili Hru s ohněm Právě pan Oklamčak přichystal pro návštěvníky také malé překvapení, a to pasovaní nových členu do rodiny Československého lva. Jmenovitě se jím stal herec Jan Čenský, hejtman Zlínského kraje Radim Holiš nebo herečka a moderátorka Eva Čížkovská.