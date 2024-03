Miss OK je unikátní soutěží krásy pro studentky středních škol, do které se od roku 2018 mohou přihlásit soutěžící z celé České republiky. Galavečer se konal v olomouckém S klubu již 21. března 2024.

Miss Opravdová Krása 2024 titul si odnáší Estel Gregorová z Brna | Foto: Honza Král

Moderování se ujala Eva Decastelo s Petrem Šimkem v podobách Vincenta s Miou, Honey Bunny s Pumpkinem a Butch s Tulipánkem. Porota hodnotila dívky ve čtyřech disciplínách, přičemž jednou z nich byla promenáda v plavkách. Nescházela ani přehlídka svatebních šatu.

Miss OK 2024 oslaví tento rok už desáté narozeniny. Kufřík, který postava Julese otvírá v bistru ve filmu, skrývá to nejcennější - korunku pro vítězku. Tak tomu alespoň bylo na předávání cen, kdy moderátor Šimek přinesl trofej Miss na pódium. Tu si odnesla dívka s číslem 9, Estel Gregorová z Brna.

I. Vicemiss OK 2024 Karolína Jelínková jako o Miss Internet. II. Vicemiss OK 2024 Kateřina Matušková a Miss OK Face titulu uděleného publikem se stala Sofie Kábrtová.