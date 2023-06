Již tuto sobotu zabojuje dvanáct dívek o titul Miss Slovensko 2023. Akreditovaní novináři si na tiskové konferenci v úterý zvolili z finalistek Miss Slovensko svou Miss Press. Vítězkou se stala krásná Daniela Vojtasová z Dolného Kubína.

Novináři si na tiskové konferenci zvolili z finalistek Miss Slovensko svou Miss Press. Na snímku vítězka Daniela Vojtasová z Dolného Kubína | Foto: Se souhlasem Honzy Krále

Titul Miss Supranational 2023 obhájila Simona Leskovská, která vycestuje 26. června na finále této soutěže do Polska. Příprava na Miss Slovensko trvala pět měsíců, které byly mimořádně náročné. Byla to také cesta za hledáním osobností na soustředěních ve třech zemích, a to na Slovensku, v Čechách a v exotickém Ománu.

Během finálového večera budou oceněny i vítězky hlasování veřejnosti v kategoriích - EVA Miss Sympatie 2023, Miss Smile 2023, Miss Gosh 2023, Miss Skin 2023 a Miss Voice 2023. Cesta všech dvanácti dívek byla intenzivní a náročná. Kdo zvítězí, se dozvíme již 24. června večer ve 20:30 na TV JOJ. Oblíbena soutěž Miss Slovensko je známá i v Česku, takže si slečny určitě zaslouží podporu i z naší strany.

