Tradiční kovářské klání se koná v obci Těšany každou první sobotu v měsíci září. Mladí studenti tohoto oboru, do 25 let, se zde sjíždějí, aby si vyzkoušeli své nápady a um přímo v barokní kovárně. Akci pořádá Technické muzeum v Brně ve své památce Kovárna v Těšanech. Dne 2. září 2023 se u kovadlin a výhní letos sešlo pět škol, a to z Hradce Králové, Jeseníku, Jaroměře, Brna, Trhových Svin a jeden místní z obce Těšany. Přivezli si s sebou nákresy svých nápadů, což byla podmínka. Jak sami uvedli, své záměry konzultovali se svými mistry, aby, kromě jiného, je byli schopni realizovat v daném časovém úseku.

Například studenti z Brna se rozhodli pro Dráčka i proto, že je symbolem jejich města. „Vybrali jsme koně ve skoku," okomentovali své dílko studenti Kryštof Svoboda a Václav Vaněk ze SPŠ, SOŠ a SOU Hradec Králové, kteří nastupují do třetího ročníku. „Je z dílů," popisuje Kryštof, „těla s hlavou a jednotlivých nohou, které jsme následně snýtovali. Koně jsme pak umístili na podstavec." Z ne příliš vzhledných dovezených ocelových „hranolů" určité kvality tak za přítomnosti veřejnosti vznikaly výrobky jako např. Mamut, Ďáblův posel, Hráškový lusk. Prvním místem nakonec odborná porota ocenila Balerínu, éterickou postavu, která při dotyku „tančí". Vyrobila ji dvojice z Jaroměře Barbora Paclíková a Mikuláš Karpf, které nyní čeká druhý ročník na Střední škole řemeslné Jaroměř. „S návrhem Baleríny přišel mezi jinými náš pan mistr a nám se nápad zalíbil," říká Barbora Paclíková. A jak ke studiu umělecké kovařiny přišla? „Jsem vyučená jako umělecký keramik a chtěla jsem zkusit i něco jiného a jsem moc spokojená. Líbí se mi všechno: od výroby bran až po třeba přezku na opasek," říká Barbora. Její kolega Mikuláš pochází z řemeslnické rodiny. „Táta je truhlář, děda byl zámečník a i já jsem chtěl na řemeslo, zabývat se různými materiály," vysvětluje své rozhodnutí. „Tak proč bych nezkusil kovařinu… a hodlám u ní zůstat." Někteří ze studentů by se v budoucnu chtěli věnovat umělecké kovařině, přesně určit k čemu se rozhodnou, ale ukáže budoucnost. Jak sami říkají, až se toho více naučí a dozví. Těmto studentům nechyběla pokora, kreativita a ani chuť k úmorné práci v horkém dni u rozpálené výhně s těžkým nářadím v ruce, kterým neustále museli různou silou tvarovat správně zahřátý kov. A jak Barbora zvládá těžké mužské řemeslo? „Chvíli to byl boj. Postupně jsem přecházela k těžším kladivům. Ještě s tím trošku bojuju, jsem přece jen na začátku, ale zvládám to." V kovárně pracovala se stejným fortelem jako její protějšky. Výtvory studentů ze všech ročníků Těšanského kováře si mohou zájemci prohlédnout přímo v těšanské kovárně Technického muzea v Brně.