Už 16 let pořádá agilní bratislavský trenér FM Stanislav Vlček šachovou část „Poháru predsedu Bratislavského samosprávneho kraja“, což je čtyřutkání juniorských krajských týmů, zpravidla za účasti Středočeského, Jihomoravského a Bratislavského kraje, které podle možností doplní tým z Maďarska nebo některého slovenského kraje. Na financování soutěže (doprava, ubytování, stravování, dresy, drobné dárky pro soupeře atd.) se podílejí příslušné krajské úřady. Kromě šachové části se ještě střílí ze vzduchovky a jezdí na kanoích.

Bratislava stále roste do krásy, my jsme letos poprvé zakotvili na opačném břehu Dunaje v Petržalce pověstné uniformní panelákovou zástavbou. Na druhé straně tu byl úžasný klid, na vedlejších travnatých plochách se ráno protahovali běžci a odpoledne si místní udělali piknik. Bočním vchodem vpravo dole se vchází do nového hracího areálu Slovanu Bratislava, který řeší stejný problém jako Lokomotiva v Brně – najít slušnou, snadno přístupnou a cenově přijatelnou hrací místnost.

Do Bratislavy jsme jeli po čtyřleté pauze způsobené covidem a termínovou kolizí s mládežnickými ligami. Reprezentovali nás Petr Glozar a Filip Nezval z Durasu, Tadeáš Hladký a Nikita Filindash z Jundrova, Kristýna Dorazilová z Vyškova a Anita Vaceková z Lokomotivy Brno. Hrálo se každý s každým dvakrát, tempem 10 minut + 5 sekund na tah.

Podle předběžných ratingů jsme byli velcí favorité, ale ouha – byly to mezinárodní rapid ratingy, které u mladých hráčů mohou být stovky bodů pod reálnou výkonností. Zrovna k 1. 10. dorovnala FIDE tyto nízké ratingy k „vážným“ ratingům, a tak se ukázal jako těžký soupeř Středočeský kraj složený hlavně z dorosteneckého extraligového týmu Říčan v čele s FM Jáchymem Šmolíkem.

Středočeská výprava měla jednotná sportovní saka, v soutěži elegance zvítězila na celé čáře . Zpočátku to vypadalo, že stejně suverénně vyhrají i na šachovnicích. Po hladké úvodní výhře 6 : 0 s Trnavským krajem jsme totiž se Středočechy prohráli jednoznačně 2 : 4, když body přinesly jen dvě naše největší opory Filip Nezval a Nikita Filindash.

Naštěstí Středočeši ztráceli s ostatními a do druhé poloviny soutěže jsme šli s pouhým půlbodem ztráty. A odveta vzájemného zápasu se Středočechy nám vyšla skvěle. Absolutorium zaslouží Petr Glozar. V partii s FM Šmolíkem měl od začátku iniciativu a v dlouhé střelcové koncovce hrané oboustranně jen na pětisekundových přídavcích mu nedal šanci. Zpestřením pro četné diváky byl „mat“, který Petr dostal v tom nejdivočejším momentu. Naštěstí si soupeř nevšiml šachu vlastnímu králi, a tak musel mat vrátit. To naštve.

Skvěle zahrála Kristýna Dorazilová, která doslova rozdrtila o několik set bodů bohatší a o řadu let starší oporu extraligových Říčan.

Naopak malou tragédii prožil Nikita Filindash, který hraje mimořádně rychle a ve všech partiích měl dvojnásobek času co soupeř. Jen v té jediné a nejdůležitější překročil v náročné pozici čas. Možná to byla únava z vydatného oběda. Z místní pizzerie přivezli každému včetně vedoucích výprav pořádnou misku polévky a k tomu celou obrovskou pizzu. Vyprávět by o tom mohl další málem stoprocentní borec Filip Nezval. V pohodlné pozici v posledním kole se začala klížit víčka, pohyby se zpomalily a praporek spadl…

Zaslouženě tak vyhráli Středočeši, kteří byli výkonnostně i věkově nejkompaktnější.

Náš tým na druhém místě bojoval skvěle, jen chyběla trocha sportovního štěstí.

Třetí Bratislava postavila mladý tým, kterému na rozdíl od předchozích ročníků chybělo více osobností na předních deskách.

Čtvrté místo zůstalo na tým z Trnavy, který postavil hned čtyři slečny, ačkoliv tamtamy duněly, že tři z nich byly ve skutečnosti z Bratislavy.

Do All stars týmu se vešli 3 naši borci – Tadeáš Hladký, Filip Nezval a Nikita Filindash.

Cesta dodávkou Tatranu Poštorná byla rychlá, zdržení na hranicích téměř nulové, nálada výborná a budoucnost našich reprezentantů nadějná – co víc si přát. Dík patří celé naší výpravě včetně dvou pozorných maminek, pohostinným pořadatelům a zejména mamince Kristýny Dorazilové, která pořídila krásné fotky k tomuto článku.

David Ciprys