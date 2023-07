/KOMENTÁŘ/ Snad to nevadí, že se již tak trochu opakuji a píši o práci prodavaček v obchodě. Vzhledem k tomu, že jsem vyučený prodavač elektro, pracoval jsem tři povinné roky "za pultem" a i při práci v ČSAD jsem si "prošel" zásobování obchodů. Pracoval jsem také ve velkoobchodě ve skladu nápojů a samozřejmě obchod znám jako zákazník. Asi to, co jsem tu napsal, je hlavním důvodem, proč se se mnou nikdo o práci v obchodě nechce bavit.

Prodavačka. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Milan Kilián

Kdo si myslí, že práce v obchodě je jen "stání za pultem" a má možnost si to zkusit, bude určitě velmi zklamán. Práce v obchodě je především o množství zboží, které mají denně "prodavačky v rukou", protože zboží se musí přebrat od dodavatelů, zaskladnit a doplnit do regálu. Myslím, že to nijak nepřeženu, když napíši, že prodavačky mají denně v rukou několik tun zboží.

I když se to nezdá, pokladní mají denně během směny v rukou tolik zboží, že na váhu by to byl i pro vzpěrače slušný výkon. V obchodě pracují hlavně ženy, protože, nebojme si to přiznat, pro muže není práce v obchodě z časových a finančních důvodů nijak lákavá. I když jsem zjistil, že se v tomto směru začíná situace zlepšovat a snad to pomůže "dostat" více mužů do práce v obchodě.

Jak jsem napsal, práce s lidmi je nejtěžší zaměstnání. Jak se lidově říká, každý jsme nějaký, někteří zákazníci jsou milí, jiný má zase špatný den a odnese to prodavačka. Dalšího bolí zuby a je v obchodě také nepříjemný na personál. Nelíbí se mi to, ale bohužel takový je život. Prodavačky navíc mají doma druhou směnu. Musí uvařit, vyprat, vyžehlit, uklidit, děti zlobí a tak dále.

Dá se říct, že je to velmi náročné, ale zvládají to. Za to mají můj velký obdiv. Možná se mi právem říká "pohádkář", protože bych chtěl, aby jsme se naučili to, k čemu byla má generace vychovávána. Přitom to není nic složitého. Při příchodu do místnosti pozdravit, při odchodu se rozloučit. Přitom jednat slušně, bez emocí, v obchodě se usmát na prodavačku, pozdravit, po obsloužení se slušně rozloučit a odejít. Zdá se vám to složité? Mně ne. Podle mě je to samozřejmost.

Asi je to také tím, že mi mladší říkají, že jsem z té blbě slušné generace. Nevadí mi to, jsem na to dokonce hrdý. Každý začátek je těžký, ale musíme si uvědomit, že i prodavačka je člověk nejdůležitější je, že úsměv nic nestojí. Když se totiž budeme na sebe usmívat, svět bude krásnější.