Vzpomínal na své začátky: Dostal jsem se do Aeroklubu v Kyjově. V té době to ale znamenalo dělat mnoho prací, jako je například úklid letadel a hangárů, stavění lešení, ale ne létání. Já jsem ale povahou přímočařejší člověk, takže po prvním takto stráveném dni jsem našel několik důvodů, proč už tam znovu nejít. Na podzim jsem pak začal v Žilině studovat Vysokou školu dopravy a spojů, dnešní Žilinskou univerzitu, obor provoz a ekonomika letecké dopravy. A moje specializace po prvním ročníku měla být pilot. A protože jsem už měl v hlavě tuto ideu, nepřipadal mi Aeroklub tenkrát jako dobrý nápad, měl jsem jinou představu, jak strávit letní prázdniny před nástupem na vysokou školu.

Zdroj: Youtube

Stát se pilotem ale není úplně snadné. Musíte projít těžkými zkouškami a navíc obětovat část svého soukromého života. David Hecl tomu obětoval všechno a dostal se tam, kam ještě žádný Čech před ním. Poprvé letěl na pravidelné lince z Dubaje do Prahy a přistál v neděli 1. května 2016 odpoledne na Letišti Václava Havla s největším dopravním letounem světa, Airbusem A380 společnosti Emirates. Obří Airbus si český pilot velice pochvaluje. Podle něj je pohodlný pro posádku i cestující, snadno se pilotuje. „To letadlo je skvělé. Množství leteckého benzinu, které se vejde do Airbusu A380, je 254 tun, což je zhruba 300 000 litrů. Nebo jinak, představte si pětadvacetimetrový plavecký bazén plný vody. Hodinová spotřeba při letu je 12 tun paliva. Na to byste v autě ujeli skoro čtvrt milionu kilometrů, to je jako objet šestkrát zeměkouli okolo rovníku.

Akrobacie na větroni či seskok z Anduly. Takové byly oslavy v Aeroklubu Kyjov

Pan David Hecl je pilotem obřího Airbusu A380 u společností Emirates nebo Korean Air, ale málokdo z vás asi ví, že nemálo společného má i s leteckou školou HERBST AERO, kde v roce 1995 pracoval jako vedoucí leteckého výcviku a také přeletěl s naší Cessnou 172 OK-HKD na dodávacím letu z Kladna do tehdy ještě Brna-Slatiny. Je to už víc než třicet let, co David Hecl poprvé usedl do kokpitu. Kniha David Hecl - Mluví k vám kapitán Martina Moravce se formou knižního rozhovoru pokouší odpovědět na všechno, co vás kdy o létání napadlo, a možná i na to, co vás nikdy nenapadlo.

Honza Král