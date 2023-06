Hrad Špilberk otevře brány třetímu ročníku Fashion Night Brno. Ve čtvrtek 22. června se otevřou brány hradu Špilberk tomu nejlepšímu, co v současné době nabízí česká a slovenská návrhářská scéna. Patronkou letošní Fashion Night Brno je topmodelka Pavlína Pořízková, která v průběhu večera pokřtí svou knihu No Filter. Účast přislíbila řada VIP osobností a zástupců významných českých firem. Část výtěžku bude věnována Nadaci Terezy Maxové dětem.

Fashion Night Brno 2022. | Foto: Alena Krůtilová

Čtvrteční večer bude patřit nejžádanějším českým modelkám a vítězkám soutěží Miss, které vynesou aktuální kolekce předních českých a slovenských návrhářů. Představí nové kolekce Jany Pištejové, Zuzany Lešák Černé, Miroslava Knota, Pavla Jevuly, značek Aver Fashion, Beach Swan, Procházka Carbon Luggage CITY LIFE feat Dolce Derza a kolekci značky Artistique, která vznikla ve spolupráci s Klárou Nademlýnskou. Vlastní přehlídkou se bude prezentovat Střední škola umění a designu a VOŠ Brno. Módní show provede modelka a majitelka značky Miss Czech Republic Taťána Makarenko a Miroslav Šimůnek.

Křest knihy No Filter

V úvodu večera pokřtí patronka letošního ročníku Fashion Night Brno Pavlína Pořízková svoji novou knihu. Autobiografie No Filter s podtitulem ´To dobré, to špatné, a to krásné´ nechává nahlédnout do výjimečného života slavné topmodelky, která se v pouhých osmnácti letech stala nejmladší modelkou na obálce prestižního módního časopisu Sports Illustrated Swimsuit Issue. Pavlínu Pořízkovou, která spolupracovala s věhlasnými módními domy a značkami, a jejíž fotografie se pravidelně objevovaly v nejrespektovanějších módních magazínech, porotkyni America’s Next Top Model, herečku, scénáristku a autorku autobiografického románu Léto modelky, v roce 1992 časopis Harper’s Bazaar zařadil mezi deset nejkrásnějších žen světa.

V pořadí třetí ročník prestižní módní show Fashion Night Brno, která se stává tradiční přehlídkou aktuálních módních kolekcí předních českých a slovenských návrhářů a módních značek a řadí se ke špičce ve své kategorii. Akce se koná exkluzivně v reprezentativních prostorách hradu Špilberk, na tomto místě a v takovém rozsahu vůbec poprvé. "Na Fashion Night Brno se velmi těším," říká o nadcházející události modelka a majitelka značky Miss Czech Republic Taťána Makarenko. „Už loňský ročník jsem dostala tu možnost moderovat tuto prestižní akci a letos si to opět zopakuji. Je krásné vidět mé dívky na mole a zároveň být součástí takovéto akce jako moderátorka.”