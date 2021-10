Dobrou náladu přijel předávat do Letovic zpěvák Petr Bende. Ten zde v pátek večer vystoupil akusticky s cimbálistou Michalem Grombiříkem a baskytaristou Daliborem Dunovským. Jako předkapela na koncertu vystoupilo písničkářské duo René Matlášek a Vít Štaigl. Po koncertu se uskutečnilo setkání s fanoušky a autogramiáda.

Do Letovic na Blanensku zavítal Petr Bende v hudebním doprovodu Michala Grombiříka a Dalibora Dunovského a svých hostů. Komorním koncertem vyšel vstříc svým fanouškům a příznivcům. Děkujeme Petrovi Švancarovi za povedené snímky.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.