Ve dnech 29. 2. – 3. 3. 2024 probíhál na brněnském výstavišti mezinárodní veletrh motocyklů, čtyřkolek, příslušenství a oblečení MOTOSALON 2024. Ten obsadil celé čtyři pavilony, na kterých se představilo 150 firem zastupujících 300 značek. Ve znamení rekordů se nesla také návštěvnost. Během čtyř dnů přilákala výstava neskutečných 71 000 návštěvníků.

Motosalon 2024 v Brně trhl rekordy. Podívejte se | Foto: Honza Král

V poslední čtvrté hale Z, pod názvem Burger Festival ARENA, na všechny čekaly chutné burgery. A pořádná zábava byla i venku. Místo jedné jízdní plochy tu byly v obležení návštěvníků hned dvě stuntriderské arény s doprovodným programem plným divokých kousků na motorkách.

Nechyběla ani velké expozice značek Honda, Harley-Davidson, BMW, Aprilia, Moto Guzzi, Piaggio, Vespa, Yamaha, Kawasaki, Suzuki, Indian, Triumph, Jawa, Ducati atd. Na venkovní ploše mezi halami byl připraven doprovodný program, jako například vystoupení kaskadérů. Nescházela ani krásná módní přehlídka oblečení u Harley Davidson, o kterou byl velký zájem.

Na motosalon dorazily i známé tváře. Konkrétně David Matásek, Vladimír Polívka, Pavel Liška, Jan Révai, Pepa Sršeň, Adam Peschel, zpěvák Kamil Střihavka a motorkářky a amabasadorky Kateřina Jandová, Veronika Hankocyová a Olga Roučková.

Do ankety Motocykl roku 2024 bylo letos nominováno 49 motocyklů, které byly rozděleny do 6 kategorií: skútry a mopedy, endura včetně cestovních, klasik včetně chopperů a cruiserů, naked bikes, cestovní silniční motocykly a sportovní silniční motocykly. Absolutním vítězem ankety Motocykl roku 2024 je BMW R 1300 GS. Co víc dodat, bylo to TOP .