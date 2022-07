„Každá autorka pojala mozaiku jinak. Nejenom ve výtvarném pojetí, ale také ve způsobu kladení či štípání úlomků. A to jak v replice obrazu Vincenta van Gogha, tak i na mozaice ztvárňující řvoucího lva, kterou vytvořila autorka s pětitýdenním miminkem, takže z časových důvodů do pozadí použila celé kachle. Návštěvníci můžou posoudit, jak se jí to povedlo. Patnáctiletá autorka s poruchou autistického spektra, která se zajímá o včelařství, vytvořila krásný obraz včely,“ popsala zajímavosti už 17. ročníku kurzu, na který vždy navazuje výstava, organizátorka a lužánecká lektorka Ilona Kulíková.

Ohlédnutí: Přibičtí v krojích oslavili hody a zároveň 800 let obce

Mladí studenti a dospělí, autoři pískovcových soch, zase pracovali pod vedením lektora Petra Křiváka na Sochařském sympoziu, které se uskutečnilo podvanácté. Pouhých pět dní se snažilo deset kurzistů ovládnout pískovcový kvádr. Jejich umělecká díla najdou Brňané v zahradě Vily Löw-Beer. „Nejčastěji se objevují přírodní motivy jako list, ořech, mořská hvězdice nebo trilobit. Příroda je nekonečná inspirace,” konkretizovala sochy Kulíková.

Navíc je pro zájemce nejen o brněnské umění připravené překvapení. V horní části zahrady si mohou prohlédnout sochu svatého Leonarda, jejímž autorem je lektor sympozia sochař Petr Křivák. Jedná se o kopii sochy, která stojí nedaleko Klentnice na vinici vinařství Plenér. „Jde o současné pojetí ztvárnění tohoto svatého, který místo tradičních atributů, jako jsou kniha a okovy, drží pod paží notebook a v ruce pouta,” doplnila Kulíková.

Mozaiky v Mezzanine café můžete zhlédnout ve všední dny od 8 do 22 hodin, o víkendu od 10 do 22 hodin, a to až do 4. září. Zahrada Vily Löw-Beer se sochami je volně přístupná denně od 10 do 20 hodin a sochařské umění tam můžete obdivovat do 29. září. „Návštěvu zahrady doporučuji. Je tam zeleno, stín, kavárna, dětské hřiště a do konce září i ty sochy,“ pozvala jedna z bývalých účastnic kurzu Eva Dittingerová. Oba kurzy a následné výstavy mají v Lužánkách dlouholetou tradici a účastníci se na ně rádi vrací.

Kristýna Kolibová