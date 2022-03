Pro dobrou věc. Známí sportovci darují věci, výtěžek aukce pomůže Ukrajině

I když začaly dětem v našem kraji prázdniny, pan učitel Martin Chomča nezahálel, ukrojil si ze svého volného času a děti se již dnes v naší škole v obci Mokrá-Horákov pod jeho dohledem učí českému jazyku a seznamují se se školou. Ani maminky nelení a mají velký zájem se učit českému jazyku, o což se postarala Michaela Straková. Moc děkujeme.

V sobotu a v neděli jsme na Bunkru společně s nadací Niké a nadací UK HELP uspořádali sbírka pro Ukrajinu Věcí se sešlo nad naše očekávání. I díky skautům z blízkého okolí (Bukovina, Bukovinka, Pístovice-Račice, Ochoz u Brna a Mokrá-Horákov), kteří dokázali sbírku z okolních vesnic zorganizovat a věci vzorně připravit pro odvoz na Ukrajinu. O převoz k nám na Bunkr se postarali dobrovolní hasiči společně se starostou Pavlem Malíkem z Bukovinky. Také děkujeme společnosti Visko Teepak, která darovala 75 zimních bund.

Nesmím opomenout děti z naší školy v Mokré Horákově, které při sbírce obětavě pomáhaly. A velký dík vám všem, kdo jste do naší sbírky čímkoliv přispěli. Vše jsme už naložili a vypravili na Ukrajinu. Členům rady obce Mokrá-Horákov moc děkujeme za jejich neustálou obětavou pomoc.

Připomínám, že v sobotu 19. března se v našem areálu Bunkr koná první letošní akce, Vítání jara. Výtěžek dobrovolného vstupného podpoří pomoc nadace Niké Ukrajině.

Závěrem ráda předávám slova Oksany Zrzavé z nadace UK HELP, kterou spolupracujeme a která se postarala o odvoz sbírky na Ukrajinu.: „Z celého srdce děkuji všem lidem České republiky. Děkuji za to, co pro Ukrajinu děláte. Je neskutečné, kolik dobrých lidí je, jak moc se dokáží semknout, a co vše dokážou udělat pro ukrajinský lid.“

Zuzana Blatná

za VZA Bunk Mokrá-Horákov