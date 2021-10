Výletníci využívají babího počasí a vyrážejí za poznáním. Pomale končící sezona hradů a zámků láká k návštěvám míst, kde člověk byl jíž mnohokrát, ale přesto ono místo musí navštívit ještě letos znovu. Mezi takové patří i Lednicko - valtický areál. Jedna návštěva nestačí. Děkujeme paní Miroslavě jakubčíkové za pokytnutí snímků.

I v září zahrada v Lednici kvete. | Foto: Miroslava Jakubčíková

Vyrazila jsem na pěší túru do Lednice. Chtěla jsem vidět ocúny a minaret. V parku a nejen tam, se už všechno připravuje na příchod podzimu, který již nastal. Trochu jsem si tam připadala jako průvodce parkem. Překvapilo mě, že někdo nezná ocúny. Nějaký pán si je tam fotil a říkal, že vůbec neví co je to za kytku, tak jsem ho poučila, že kvetou na podzim a jsou jedovaté. Další mladý pár stál u stromu a nevěděli, o jaký strom se jedná, tak jsem je zase poučila, že je to tis, a že velmi jedovatý.