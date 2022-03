Masarykova univerzita přispěla do materiální sbírky na pomoc Ukrajině 75 pytli, které obsahovaly lůžkoviny, deky, spacáky a karimatky, 29 kusy matrací a čtyřmi lehátky. Do skladů pak poslala 90 beden hygienických potřeb se šampóny, sprchovými gely, kartáčky a pastami na zuby, toaletními potřebami, dětskou kosmetikou a plenami. Materiální sbírka se uskutečnila v minulém týdnu od úterý do pátku.