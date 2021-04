K jarním vycházkám může nyní lákat i tok potoka Ponávka, který ovšem v Brně považujeme za řeku, navíc i ponornou. Že jde o řeku s konečnou platností dokládá i vodopád - o fotku se podělil Miroslav Procházka.

Vodopd na Ponávce. | Foto: Miroslav Procházka

Pokud vás Ponávka inspiruje k výletu, můžete její tok sledovat od Vranova do Lelekovic a poté k Brnu údolím Ponávky. V Brně teče Ponávka Mokrou Horou, Řečkovicemi a Královým Polem. Původně tekla přes Lužánky a v linii dnešních ulic Příkop, Dornych a Ponávka. Nakonec se u dnešní Zvonařky vlévala do Svratky. Po mnoha změnách zejména podzemních částí toku dnes Ponávku od královopolského nádráží odvádí nově vybudovaná podzemní štola do Cackovického náhonu v Maloměřicích a do řeky Svitavy. Původní tok připomíná umělé vodní koryto s jezírky, osazené vodními rostlinami a ozdobnými rybami v parku v Lužánkách a místní název Stará Ponávka pro Svitavský náhon v oblasti Trnové ulice a Komárova.