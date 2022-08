Přítomné dámy, mezi kterými se objevila Olga Menzelová, Vendula Pizingerová či Andrea Kalivodová, slavnostní událost rozhodně nepodcenily. Dorazily ve velkých róbách hodných červeného koberce. Prezidentka nadačního fondu Kapka naděje Vendula Pizingerová oblékla dlouhou bílou róbu, ve které vypadala fantasticky a mezi replikami pokladů z faraonovy hrobky zavzpomínala na svou cestu do Egypta. „Byla jsem se podívat na pyramidách s mamkou, když jsme byli v Egyptě. Pyramidy nám vyrazily dech. Ten zážitek to vidět je nepřenosný, bylo to úžasné,“ prozradila Pizingerová.

Mezi hosty se objevila také modelka a Česká Miss z roku 2009 Tereza Budková. Na slavnostní událost dorazila po boku své maminky a mnozí si zprvu mysleli, že se jedná o sestry. „Často nám s mamkou říkají, že vypadáme jako sestry. Větší pochvala je to pro mamku, protože je přirovnávána k mladšímu věku, tak jí to samozřejmě lichotí. Je to trošku paradox, protože moje mamka je blondýna s modrýma očima a já jsem brunetka s hnědýma očima, ale tím, že máme výraznou pusu a stejný úsměv, každý nás podle toho pozná,“ svěřila se Tereza, která zazářila v bílých šatech s vysokým rozparkem. „V módě upřednostňuji jednoduchý styl, ale když se jedná o nějakou příležitost, ráda si nechám ušít nebo si pořídím nějaký extravagantnější kousek. Na dnešní akci jsem zvolila bílé šaty s rozparkem na jedno ramínky od návrhářky Martiny Pipkové Loudové. Krásně se nosí a cítím se v nich sexy i elegantně,“ dodala modelka.

Žijeme dál ve Vaňkovce: Bubnování na djembe strhne a dodá energii

Mezzosopranistka Andrea Kalivodová, sólistka opery Národního divadla, nebyla na výstavě poprvé. Právě v dubnu unikátní sbírku otvírala. Na zahájení se setkala s Dr. Zavi Hawaasem a nyní měla možnost setkat se s uznávaným egyptologem Miroslavem Bártou. „Jsem mile potěšena z obou setkání. Brňáci mají být skutečně na co pyšní, tahle výstava je pro mě číslo jedna,“ svěřila se Andrea Kalivodová, která zářila v šatech s hlubokým výstřihem, a to z dílny módní návrhářky Martiny Pipkové Loudové.

S partnerem a renomovaným egyptologem Miroslavem Bártou dorazila na výstavu Olga Menzelová, která měla už nejednou možnost podívat se na památky a tisíce let staré artefakty přímo v Egyptě. Na slavnostní večeři oblékla bílý komplet s dlouhým kabátem s vlečkou.

Moderátorka Štěpánka Duchková, která si slavnostní večeři nenechala ujít s manželem a syny, byla z výstavy nadšená a zavzpomínala na svou cestu do země. „Já jsem v Egyptě byla, ale bylo to v roce 1997. To ještě nebyl takový ten turistický boom, takže to bylo příjemnější. Jela jsem tam po Nilu s osmičlennou partou a bylo to úžasné. Výstava Tutanchamona mi to celé připomněla,“ svěřila se moderátorka a prozradila své plány na zbytek léta. „Teď už se mi do Egypta nechce kvůli žralokům. Takže lepší Tutanchamon v Brně. Chystáme se do Rakouska na kola. Dětem se moc nechce šlapat, ale prostě jedeme a na konci srpna se chystáme k moři do Španělska,“ dodala Štěpánka Duchková.

Chcete zvednout děti od mobilu a rozhýbat je? Vyrazte do VIDA! k Akčňákům

Mezi dalšími VIP hosty se na slavnostní večeři objevila profesionální hráčka pokeru Barbora Mlejnková, kterou doprovodila její přítelkyně, influencerka Veronica Biasol. Přijel také basketbalový reprezentant Ondřej Balvín hrající v japonské nejvyšší soutěži B.League za tým Gunma Crane Thunders, modelka a herečka Karolína Krézlová nebo prezidentka národní soutěže krásy Miss Czech Republic Taťána Makarenko. „V Egyptě jsem byla vícekrát, ale nikdy jsem neměla příležitost podívat se pyramidy nebo tamní památky. Tak jsem moc ráda za pozvání na slavnostní večeři u příležitosti stého výročí otevření hrobky Tutanchamona do Brna. Dozvěděla jsem se zase něco nového a prohlídka byla doprovázená interaktivními prvky, takže byla o to záživnější,“ prozradila modelka.

Na slavnostní večeři u příležitosti stého výročí objevení pokladu a hrobky faraona Tutanchamona nechyběl ani herec a režisér Michal Suchánek. Ten dorazil po boku své ženy. „Jsou věci, které mě v životě z nedostatku času kvůli pracovnímu vytížení míjely. Když jsem dostal pozvání na večeři a možnost vidět výstavu jinak, řekli jsme si s manželkou, že se rádi vzděláme a dozvíme se něco nového. Uchvátila mě originál mumie z Moravské Třebové, která je součástí výstavy,“ prozradil herec, který už dokonce letos stihl Egypt navštívit a zážitek, který se mu během dovolené stal, rozhodně jen tak nezapomene. „Letos jsme se vrátili z dovolené v Egyptě, kde jsem byl dvakrát, zatímco moje žena asi dvacetkrát. Docela jsem se tam zapotil. Ztratil se mi kufr. Takže jsem dva dny byl bez věcí a musel si nakoupit místní „originální“ oblečení. Zapojil jsem se do hledání kufru, abych to urychlil, ale stejně to trvalo poměrně dlouho. Bylo to dost nepříjemné, že se člověk nemohl dopátrat pomoci nebo to celé nějak urychlit,“ dodal Michal Suchánek.

Krásné lekníny, daňci i divoká prasata. Vydejte se do přírody přímo v Brně

A za velkého fanouška dob faraonů se prohlásil bavič Jakub Kohák, který si slavnostní večeři a výstavu nenechal ujít se svým synem. „Jsme velcí fanoušci dávných věků a faraonů obzvlášť. Můj syn Honzík je velkým expertem. A já jsem se dokonce tak připravil, že jsem si vzal tenhle náramek a hlídač mě osočil, co jsem to tu ukradl za artefakt. Tak jsem byl potěšen, jak věrohodně vypadá a vše jsme si vysvětlili a společně jsme se tomu zasmáli. Vypadá to přesně jako náramek, co měl Tutanchamon v hrobce,“ vtipkoval Jakub Kohák. „Honzíkovi se nejvíce líbilo uspořádaní hrobky a interaktivní prvky, virtuální realita,“ dodal herec.

Eva Polívková