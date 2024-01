Na vlastní srst – tak se jmenovala akce, kterou ve středu 24. ledna uspořádala brněnská lokální skupina spolku OBRAZ - Obránci zvířat. Ta upozornila na utrpení zvířat v krutých mrazivých podmínkách letošní zimy. Jedná se už o třetí kapitolu v rámci nově spuštěného projektu Štatl zvířat, kdy brněnští obránci každý měsíc představují jedno téma, které se věnuje zneužívání zvířat.

Na vlastní srst: Obránci zvířat z Brna upozorňují na krutou zimu | Video: OBRAZ – Obránci zvířat

„Lidé nás upozorňují na případy, kdy vidí například psa chovaného venku na řetězu. Psi držení trvale v kotci nebo na řetězu, bez pravidelného kontaktu s člověkem a bez pravidelných procházek, strádají. Pes je sociální zvíře a život s člověkem, popřípadě aspoň s jiným psem, zkrátka potřebuje. Navíc, teď v lednu byly opravdu extrémně nízké teploty, při kterých už by majitelé psa měli umístit do vnitřních prostor domu alespoň na dobu největších mrazů. Zákon udává, že pes musí mít zajištěný úkryt, čímž se rozumí boudu. Pokud ji nemá, je třeba to řešit buď domluvou přímo s majitelem, nebo se lidé mohou obrátit na veterinární správu,” uvedla jedna z účastnic akce Irina Barnet.

Aktivisté na sobě měli masky zvířat, někteří i řetězy omotané kolem krku. Například zde byli k vidění psi, kočky a telata. Právě tato zvířata totiž trpí velmi často v zimě venku.

„V České republice zatím není chov na řetězech zakázán, ale na Slovensku nově od tohoto roku ano, proto by se Česko mohlo tímto krokem inspirovat. Je zde také obrovské množství toulavých koček, které přivádí každý rok další a další koťata. Přitom existuje řešení, a to nemnožit zbytečně další zvířata. Pokud mám kočku nebo kocoura, který má možnost chodit ven, měli by být automaticky vykastrováni. Masky telátek pak mají upozornit na to, že v mléčném průmyslu je běžná praxe odstavit tele pár hodin po porodu od matky a umístit ho ven do malé ohrádky s boudou. Bohužel ta jim však nezajišťuje dostatečné teplo. Nedávno nám jeden člověk poslal video, kde bylo vidět třesoucí se tele v -17 stupních celsia na jedné mléčné farmě v ČR,” dodala členka OBRAZu.

Obránci rozdávali kolemjdoucím letáky, na kterých se lidé mohli dozvědět základní informace o tom, jak pomoci zvířatům v zimě. V textu bylo například uvedeno, čím krmit a nekrmit volně žijící zvířata nebo kam se obrátit v případě, že najdu zvíře v nouzi. Organizace má pro tyto účely přímo nahlašovací formulář na svém webu.

