Na vrchol a ještě dál. Ohlédnutí za letními prázdninami v Rakouských Alpách

Vydejte se s námi do Alp, do malebného údolí Kleinwalsertal, nejkrásnějším v Rakouských Alpách vůbec, až tam, kde se setkávají dvě země, Jižní Bavorsko s Voralberskem, do kraje skvostných dvoutisícovek a dechberoucích výhledů, kde kromě krav a bláznivých hikerů nepotkáte ani živáčka. Za fotografie z výletu moc děkujeme Romanu Novákovi.

Lyžařská oblast Fellhorn Kleinwalsertal | Video: Roman Novák